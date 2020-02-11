東京奧運最終「6搶1資格賽」傳來最新消息，球隊從24人擴編為26人，可是對中華隊並不是好消息，去年世棒12強賽表現優異的旅日投手張奕可能無法再戰中華隊，因為目前球團不放人。

中職聯盟昨天收到國際棒壘球總會的通知，告知6搶1資格賽的參賽球隊人數擴增為26人，原本中華隊對只有24人參賽規定時，最煩惱投手戰力調度不足的問題，如今可望紓解一些壓力。

中華隊的參賽球員大名單將在3月1日出爐，而最終的26人代表隊名單必須在3月26日公布，中職聯盟正與旅外球員所屬的球團、經紀公司洽談，以不勉強的方式徵召，預計本周確認如何徵召旅外球員。

不過，去年在12強賽表現不錯的日職歐力士投手張奕出現變數，雖然張奕很有意願參賽，只是歐力士球團認為，張奕是球隊重要的投手，目前不想放人；而陳偉殷也要等到3月才能揭曉。

現在有幾位旅外球員王維中、曾仁和、郭俊麟與張進德等，尚未加盟新球團，聯盟將會安排他們2月17日先行集訓。

(中視)