周興哲為新歌MV〈Something About You〉，遠赴美國洛杉磯取景，首次坐輪椅演戲的他，在劇情中與外國女生譜出戀曲。周興哲飾演暗戀鄰家女孩的殘障男子，兩人之間有段純純之愛，把暗戀的苦澀詮釋得入木三分，還獲得導演的讚賞肯定，他說：「演到後來我自己也快要哭了，深深感受角色的無奈和苦楚。」

周興哲在MV中邂逅L.A.金髮妞，兩人共譜純純之愛。（圖／星空飛騰提供）

周興哲以最直率也最動人的鋼琴演奏，搭配充滿情感與細膩的歌聲，用彷彿祈禱的神聖方式詮釋這首充滿感動的全英文創作歌曲〈Something About You〉，「在這首歌中，彷彿所有的愛都受到祝福，所有的痛苦都不存在，所有美好的一切，都因為彼此而存在。」

有趣的是，近期韓星潤娥上節目時，被問及最喜歡哪位華語男歌手，她試著用中文講出「周興哲」三個字，但發音對她來說並不容易，潤娥不怕困難，試著講了兩三次，主持人還問：「是張信哲嗎？」她搖手笑說不是，是周興哲，而且還叫大家不如搜一搜比較快，模樣逗趣可愛，視頻在抖音大紅。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)