亞洲男神權相佑從影最爆笑動作喜劇《大畫特務》，首周票房飆破3.5億台幣，片中權相佑為了追求漫畫家的夢想，裝死逃離國家情報院，從酷帥的金牌特務變成月收入僅剩台幣2萬的魯蛇漫畫家，窩囊了15年都靠黃雨瑟惠飾演的太太養活一家子。權相佑爆料，片中黃雨瑟惠對他又打又捏的戲通通都是來真的，權相佑苦笑說：「每一個金牌特務背後都有個更能打的老婆。」

黃雨瑟惠（前）演出《愛的迫降》後知名度直升。（圖／甲上提供）

近日在人氣韓劇《愛的迫降》演出孫藝真大嫂的黃雨瑟惠，這回在爆笑新作《大畫特務》中，不僅要拿書猛K權相佑，還要對他又打又捏，「當時我們講好要直接打，但權相佑完全沒料到我從綵排就很認真打，讓他嚇了一跳。」黃雨瑟惠說：「雖然戲中我是深信他會成功的太太，但說白了，他就是個吃軟飯的丈夫，只要一想到我就一肚子火。」

權相佑苦笑：「妳根本是往死裡打，聽說劇組看了都很不忍心。」在片中飾演「魔鬼教官」特務的鄭俊鎬則爆料權相佑可能私生活也是被老婆打的人，權相佑則坦言拍攝空檔都會待在家裡陪伴家人，有時老婆孫兌迎就會叨念他去幫忙打掃家裡，他笑言：「當時我就想著『哇，黃雨瑟惠演的真是不錯呢』，在片場我也是常常有這種在家被唸的感覺。」

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(中時電子報)