因為武漢肺炎疫情持續延燒，許多醫護人員都要在第一線幫助病患，甚至回家休息沒多久又要繼續上工，不過在中國大陸河南鄭州的一個社區，因為害怕受到感染，因此投票通過「禁止讓住在社區的醫護人員返家」規定，引起了巨大爭議

根據觀察者網站報導，「禁止讓住在社區的醫護人員返家」這項規定，是由一家屬院物業所提出，讓業主在微信群組裡面投票表決，而最後結果是通過，甚至還有人相當堅決的表示，「在醫院接觸各種病人，我是鄰居，不能讓醫護人員入住。」

河南省鄭州市委宣傳部在微博「鄭州發布」對此事發表聲明。（圖／翻攝微博）

此事一曝光，也引起眾多網友討論表示，「這些人是不是以後也要拒絕進入醫院」，「不讓醫護人員進就等死吧！」等等的激烈言論，而對此河南省鄭州市委宣傳部也發出了聲明。

河南省鄭州市委宣傳部在微博「鄭州發布」表示，針對小區業主不讓醫護人員進入小區一事，目前也已經讓轄區辦事處到現場，並且將堅決糾正此錯誤行為，要讓廣大的醫護人員受到尊重。

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(中時電子報)