有線電視市場版圖重洗牌，前大豐有線電視董事長戴永輝取得台灣寬頻（TBC）的控股基金APTT的65％股權。大豐加上台灣寬頻的用戶數直逼百萬，將使得有線電視市場將呈現三強鼎立的局面，戴永輝更可與中嘉、凱擘系統平起平坐。

戴永輝表示，看準世界發展數位經濟的趨勢，以及台灣數位匯流產業的實力，雙方若能攜手合作，必能為台灣創造一加一大於三的新局面，將貢獻在有線電視以及資通訊產業領域的經營知識與成功經驗，創造給消費者更高滿意度的智慧生活體驗。

有線電視市場開春就有好戲，亞太電信董事長呂芳銘宣布將間接持有台灣寬頻（TBC）的控股基金APTT的65％股權，賣給前大豐有線電視董事長戴永輝，雙方已在10日完成簽約，將等NCC及經濟部投資審議委員會同意後，再行交割。

APTT是由呂芳銘及鴻海創辦人郭台銘個人出資，經多層次轉投資台灣第三大有線電視多系統台灣寬頻（TBC），擁有南桃園、北視、信和、吉元、群健等5家有線系統，經營區域涵蓋桃園市、新竹縣、苗栗縣以及台中市等，共約76萬收視戶。

戴永輝則是大豐有線電視的前董事長，大豐主要經營區域在新北市板橋、土城區，目前約有21萬戶，在間接入股台灣寬頻（TBC）後，用戶數直逼百萬大關，且雙方市場版圖橫跨中部以北，威脅中嘉、凱擘目前分庭抗禮的局面。

有線電視業者指出，大豐與台灣寬頻（TBC）結合後，將成為有實力的第三勢力，戴永輝在有線電視、甚至電信產業的份量因此大增，且隨著5G時代來臨，雙方合作範圍會否更進一步，也備受外界關注，但可以確定的是，大者恆大時代來臨。

(中時 )