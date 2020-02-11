新冠肺炎人心惶惶，菲律賓10日突然發布旅遊禁令禁止台灣人入境，已經抵達菲國參加2020亞洲羽球團體錦標賽的中華代表隊，確定已經入境比賽，中華民國羽球協會確認選手及教練安全無虞，也會和行政單位、旅行社密切聯絡，只要有任何變動，會立刻安排中華隊回國。

中華羽協指出，針對新冠肺炎2020年亞洲團體賽菲律賓禁止台灣人入境一事，協會已確認選手和教練入境菲律賓且安全無虞，航空公司也有正常起降，協會以代表隊所有成員健康安全為優先考量，透過教育部體育署、中華奧會、國家運動訓練中心協助，和外交部與菲律賓辦事處密切聯繫，亦和旅行社溝通，確保選手、教練團只要情況生變，能夠儘速搭機回國。

2020第3屆亞洲羽球團體賽中華男團由男單一哥周天成領軍，加上男單好手王子維及男雙組合王齊麟／李洋、盧敬堯／楊博涵、廖敏竣／蘇敬恒等；女團因寶島一姐戴資穎缺席，改由白馭珀、許雅晴等人領銜。

而本屆亞洲羽球團體錦標賽主辦國菲律賓不開放中國大陸和香港球員入境，例外印度女團擔心新冠肺炎疫情決定不參賽，男、女團原本各12支參賽隊伍也縮減並重新抽籤，中華男團預賽改和新加坡、菲律賓同組，8強希望濃；中華女團則是原本和大陸、新加坡同組，現在同組競爭對手剩新加坡，由於小組賽取分組前2晉級下一階段淘汰賽，中華女團可說篤定挺進8強。

中華民國羽球協會公告如下：

針對武漢肺炎2020年亞洲團體賽菲律賓禁止台灣人入境一事，本會已確認選手及教練入境菲律賓且安全無慮，目前航空公司班機也有正常起降。本會已經透過體育署、中華奧會、國訓中心的協助，與外交部與菲律賓辦事處保持密切聯絡，也和旅行社做好溝通確保選手及教練團能隨時回國的班機安排。

目前本會以我國選手及教練健康安全為第一優先考量並隨時注意，只要菲律賓當地有任何變動，會即刻安排我國選手及教練回國，確保選手及教練們的健康安全無慮！

(中時 )