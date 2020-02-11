英國一名母親，萬萬沒想到會有一天，被兒子的朋友伸出魔爪，甚至在犯案之後，還不停對著她微笑。直到開庭時，這名性侵犯仍表示「雙方是在調情的狀況下發生關係」。

58歲的母親2005年遭到兒子自小一起長大的朋友性侵。（圖／The Sun）

這名現年58 歲、名叫湯普森（Carlyn Thompson）的女子，2005年遭到兒子自小一起長大的朋友，侯斯林（Gregory Houslin）性侵，回憶起第一次看到侯斯林時，湯普森表示，「當時14 歲的侯斯林很有禮貌，看起來就是一個普通的十幾歲男孩，每天下班幾乎都能看到我兒子跟他在樓上玩、聽音樂，也很有禮貌地打招呼、分享學校的事情」。

2005年某日，侯斯林突然出現在湯普森家性侵。（圖／The Sun）

直到2005年某日，侯斯林突然出現在湯普森家，湯普森以為他是來家裡作客，於是熱情招呼侯斯林，兩人還閒聊了幾個小時，當天色漸暗，湯普森暗示侯斯林該回家時，對方卻表示「我不會離開，我還想留下」。接下來侯斯林突然殘暴的抓住湯普森。

湯普森當下尖叫抵抗，卻被侯斯林壓在沙發上非禮，甚至撕裂了湯普森衣著，這時候她大喊「救救我！我被性侵了」，希望可以被鄰居聽見，過了一段時間，湯普森抓到機會跑到廁所報警，然而侯斯林卻沒有離開，甚至跟進廁所，站在她後方詭異的微笑。過程中，湯普森奪門而出，撞上前來的女警，侯斯林則是當場被捕，並被指控犯下性侵、最後被判刑5年半。

湯普森花了好幾年時間，試圖走出陰霾。（圖／The Sun）

湯普森花了好幾年時間，試圖走出陰霾，有天和兒子在咖啡店遇見剛出獄的侯斯林，湯普森卻發現自己仍無法抗服心理障礙，最後決定放棄原本生活，搬回蘇格蘭與父母同住。

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(中時電子報)