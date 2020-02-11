全球第二大、號稱會是台灣歷來最大的「2020台北國際自行車展」也要暫避疫情。外貿協會今天與台灣自行車輸出業同業公會共同宣布，原訂3月4日辦理的自行車展與體育用品展，因應2019新型冠狀病毒爆發，顧及參展廠商及買主健康，將延到5月辦理，原計5000攤位也將縮水到1800個，僅剩3分之1多。

而自行車展延辦只是第一槍，貿協3月要去大陸參加的零件展也將延後到9月，2020年4月的春季廣交會(廣州交易會)是否停，會觀察疫情變化。而提升台灣整體形象、原定3月舉辦的印尼形象展，則是確定延到10月後辦理。不過3月遊艇展、4月汽車零配件展，貿協強調目前並無取消或延後計畫。

原定「台北國際自行車展」及「台北國際體育用品展」兩展，廠商共要設5000個攤位，號稱歷來最大，哪知新冠肺炎疫情橫生枝節，現在貿協與自行車協會將改推「Taipei Cycle＋」＆ 「TaiSPO＋」特展，於5月14日至16日在南港展覽二館舉行，攤位數減為1800個。

規模縮減，外貿協會葉明水秘書長表示，三天展期將採線上線下服務形式，如安排1對1洽談會，增加視訊洽談、數位直播、線上展覽方式，讓交易儘量不受影響。

自行車輸出業同業公會秘書長張蕙娟認為，受疫情影響，新的買主確實會減少，但對舊買主影響不大。台灣自行車產業是以歐美客為主力，中國買主不是第一。雖然此次疫情影響專業會展，但她樂觀認為，這也是一個清全球庫存的好機會，業解並可做新型態銷售的調整。

(中時 )