防疫滴水不漏！體貼第一線醫護和頻繁出入醫院民眾，彰化縣長王惠美今天宣布，即日起每天在全縣各大醫院額外提供口罩配額，供有特殊需求患者及陪病者，可額外登記多領一片口罩，作法領先全國，預估每天將有1.6萬人受惠。

已連續多日，戴上口罩到第一線關心巡視防疫工作是否落實的王惠美表示，中央流行疫情指揮中心自2月6日宣布購買口罩將採實名制，但現階段口罩仍然是一罩難求，尤其是有特殊醫療需要的病患及住院病患的陪病家屬造成進出醫院卻無口罩之困境。

王惠美表示，配合中央口罩撥發量調整，彰化縣為照顧所有特殊需求病患，即日起將針對洗腎、癌症化療或放射治療、定期復健等患者，還有其陪病者，可到醫療院所指定窗口領取，避免民眾因買不到口罩延誤就醫，或因沒有口罩不敢進出醫院的困境，預計將有全縣有1.6萬人受惠。

彰化基督教醫院已經針對相關符合資格民眾進行造冊，也製作彰基洗腎室實名制簽名簿等供領用者簽名領取；發言人副院長周志中強調，全縣經過清查每天符合資格條件者有1萬6000人，而彰基的做法則是造冊，針對這些醫院的熟面孔，簽名登記領用後向醫護領口罩，每周限領2片。

衛生局長葉彥伯表示，前兩周不斷有醫院反映對於每周要頻繁出入醫院的病人與陪病者而言，每周2片的口罩配額根本不夠用，而這些人又是高感染風險者，也很難專程到藥局排隊領購。

葉彥伯說，本周起中央配合調整後口罩存貨較為充裕，決定增加各大醫院的口罩配額，由各大醫院內部自行控管，讓主治醫師、護理人員依專業判斷，再依造冊、簽名登記領取等方式管理，將可大大減少因口罩不足而引發的感染風險和糾紛。

他強調，這些口罩屬於額外配發，不在每周2片限制內，由醫護判斷後給與患者及陪病家屬領用，沒有每周的次數限制、也沒有身分資格限制，即使非設籍的彰化縣民，只要是有必要頻繁出入醫院、符合前述資格者，也可主動向醫護人員反映，登記領取口罩。

針對醫院內口罩實名制政策受訪，彰化縣一天就有16000符合資格的患者，可在醫院內領到口罩。（謝瓊雲攝）

(中時 )