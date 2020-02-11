中視超夯周日偶像劇《想見你》傳出16日將播出的結局提前外流的消息，製作團隊今（11）日也緊急發出聲明，希望大家不要散播和點擊來路不明的盜版影片。眾演員也拍影片希望大家一起守護正版，本周日一起迎接大結局，女主角柯佳嬿更是罕見生氣哽咽。

施柏宇也希望大家就算看了也不要轉傳、不要截圖、不要爆雷，好好維護正版。（圖／翻攝自想見你粉專）

《想見你》粉專下午上傳眾演員錄製的影片，希望大家支持正版，一起迎接周日中視播出的大結局。女主角柯佳嬿更生氣哽咽表示，這部戲是集結那麼多人的努力和心血，最後一哩路了，希望看過的人不要轉傳，不要把圖片放上網，也不要提前爆雷，希望大家保留觀影樂趣。

許光漢則和觀眾約定周日一起迎接大結局。（圖／翻攝自想見你粉專）

許光漢也表示：「睡前收到不是很好的消息，希望你們跟我們一起支持正版，維護我們的作品，看過最後一集的朋友，不要刻意散播已經知道的內容或文字，或是截圖po上網，這樣做有一點沒公德心」。施柏宇、大鶴、顏毓麟、張翰也都表示希望大家共同維護正版，拒看盜版、不要轉傳、不要截圖，一起收看周日的大結局。

(中時電子報)