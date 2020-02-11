由柯佳嬿、許光漢、施柏宇等人主演的中視、衛視中文台燒腦神劇《想見你》16日即將播出最終回，劇迷紛紛猜測大結局走向。不過10日晚上卻傳出有非正式粗糙盜版結局在網路流竄，《想見你》製作團隊11日緊急發出聲明，籲請大家勿點不明連結，不看盜版，不要散佈、協助檢舉不法，用行動支持合法、保護創作。柯佳嬿對於結局提前外流表示難過不捨與生氣，許光漢則正色提醒觀眾：「答應我，支持正版好不好？」

柯佳嬿在影片中對於結局外流表示生氣。（摘自臉書）

《想見你》主要演員群也在第一時間拍攝「請你一起支持正版、守護最終回」影片，柯佳嬿在影片中表示：「昨晚知道想見你結局提前外流，非常難過不捨還有覺得生氣，因為這部戲是大家、這麼多人的心血，一路上非常努力。最後一哩路了， 希望看過的朋友不要再轉傳、不要再把圖片放上網、也不要提前暴雷。還是希望有很多觀眾陪著我們一起到最後、讓喜歡《想見你》的觀眾朋友可以保留觀影樂趣。我們會陪大家一起到最後。謝謝非常多喜歡《想見你》的觀眾朋友，謝謝你們，禮拜天見！」

《想見你》16日即將播出精彩最終回。（衛視中文台提供）

男主角許光漢也說，原本已經要睡了，但在睡前收到這不是很好的消息，「希望看這個視頻的你們，跟我們一起支持正版、維護作品、拒絕看盜版。已經看過最後一集的朋友們，恭喜你們，但我希望你們不要刻意散播一些已經知道的內容或文字，甚至截圖po上網，覺得這樣做有一點沒公德心！」他也謝謝喜愛《想見你》的粉絲，強調會跟大家一起看到最後，「答應我，支持正版好不好？」

施柏宇痛心地說，這個作品是我們大家集合所有精力、時間一起完成的，希望大家不要轉傳、不要文字公開、不要截圖盜版結局，「我們的作品一起來維護！」大鶴語重心長地說、這是很棒的作品，一個好的作品誕生是很多人心血的累積，「希望跟我一樣喜歡《想見你》的朋友一起拒看盜版，就算看了也不要截圖傳播或文字暴雷，有始有終跟我們一起看完《想見你》」。顏毓麟也難過結局提前外流到網路，「這對劇組是很大的傷害，我們細心安排、努力守護的故事，就這樣沒了」，張翰也呼籲大家希望一起維護作品，拒看盜版、不要轉發也不要文字截圖爆雷。

(中時 )