中共中央針對疫情防控派出的指導組在指揮防疫的同時，也加緊對防疫不力的官員以「戰時狀態」追究責任。繼湖北省衛健委主任和黨組書記被免職後，武漢市一名副市長與2名區長亦先後被約談，他們被檢討在疫情防控「工作滯後、銜接無序、組織混亂」等問題，要求他們對處理不當的市民賠禮道歉，並根據黨紀政紀嚴肅問責。

據《新華視點》指出，在中央赴湖北指導組約談會上，接受約談的武漢市武昌區區長余松邊聽邊記，臉色通紅。國務院副秘書長、國務院辦公廳督察室主任高雨詰問：「應收盡收是防控新冠肺炎疫情的關鍵，負責轉運危重和重症病人的黨員幹部為什麼不跟車？現在的武漢就是戰時狀態，這些人的行為十分惡劣。」透出事態的嚴重性。

報導說，當時武漢市對確診還未住院的新冠肺炎重症患者進行集中收治，中央媒體記者跟蹤採訪時發現，在患者轉運至武漢同濟醫院中法新城院區的過程中，武昌區由於工作滯後、銜接無序、組織混亂，轉運車輛條件差，街道和社區工作人員也沒有跟車服務，導致重症病人長時間等待繼而情緒失控，做法十分惡劣。為此中央指導組要求區政府和街道委員會要向患者賠禮道歉，對相關責任人根據黨紀政紀嚴肅問責。並要求武昌區長撰寫一份深刻檢查(自我檢討)。

中央指導組又先後約談了武漢市副市長陳邂馨、武漢市洪山區區長林文書，指其病例應收盡收的問題上，有多達200多條缺點，顯示未依照黨中央要求將工作做到位。陳邂馨與林文書對此將對照問題一一整改，補齊短板。

中央指導組參與約談的官員說，針對當前防疫工作暴露出來的突出問題，就是要及時進行約談，及時敲響警鐘。約談也是給廣大幹部釋放一個強烈信號：戰「疫」當前，失職失責者，必將受到嚴肅問責。每一位黨員幹部都要緊張起來，迅速進入戰時狀態，真正把人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位。

(中時電子報)