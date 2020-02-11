原定去年計畫在台東南田部落試射的火箭「飛鼠一號」，經過和部落居民溝通，以及中央跨部會協助，確定在13日清晨6點發射，國家實驗研究院透過新聞稿澄清，本次試射實驗工作，並未列於國研院太空中心與火箭所屬的晉陞公司契約中，科技部則以聲明稿澄清，這起研究計畫非由下轄單位國研院負責。

關於晉陞公司預定於13日或18日，在該公司南田基地發射探空火箭「飛鼠一號」，國研院指出，國家太空中心為延續太空二期計畫中，有關探空火箭技術發展，鼓勵國內產學研團隊維持次軌道科學實驗，以培育我國新一代火箭工程及太空科學人才。因此委託晉陞公司，執行「多功能混合式探空火箭發射服務」的一次性實驗性質，契約規定晉陞公司必須於契約到期日之前，完成一枚火箭探空飛行任務。

國研院並強調，這次晉陞公司發射火箭，在於該公司為建立自身火箭研發能量，所進行試射實驗。本項工作並未列於國研院太空中心與該公司的契約之中。

國研院指出，契約並未要求晉陞公司建立自有的發射場基地，執行團隊可考慮租用現有發射場，或臨時搭建發射台等方式處理。過去探空火箭多次實驗，也都是以租用公有地，搭建臨時發射架方式完成實驗。晉陞公司預定於該公司南田基地發射，為該公司自行決定，由於此次發射並未列於雙方契約之中，科技部、國研院太空中心無權干涉。

國研院提到，依據台東縣政府2月10日發出之說明稿，晉陞公司之火箭發射場，並未遵照現行土地管制相關法令。科技部及國研院太空中心已請晉陞公司務必與地方政府、所轄機關充分溝通，遵循法令之相關規定。

科技部也透過新聞稿澄清，並表示，晉陞公司擬於近日發射的火箭，並非科技部的研究計畫，也不是科技部轄下法人國家實驗研究院國家太空中心之委辦計畫。

(旺報 )