行政院今天持續對武漢肺紓困方案，及是否訂定特別條例、編列特別預算進行討論。行政院發言人Kolas Yotaka轉述，兩項會議均未做最後結論。但觀光、運輸、旅宿業紓困方案若討論順利，可望先於周四院會提出報告。

Kolas說，是否針對武漢肺炎疫情訂定特別條例，行政院今日由秘書長李孟諺召集相關部會，針對各自整理出的紓困與防治措施提出簡報，包括交通經濟、農業、教育、內政、財政、法務、勞動、衛福、國防、文化、海洋、公平會等部會參與，各部會意見多元，除紛紛提出紓困的需求，也提出法制化的建議。

她表示，有些部會只有紓困需求並主張現有行政措施與法規已可解決，有些部會針對防治措施提出立法建議，會議結束時對於是否訂定特別條例尚未定案，紓困所需的預算規模也仍變動討論中，將於下次會議再議。她並重申，行政院對訂定特別條例及編列特別預算均持開放態度，定案後將盡快對外說明。

關於由蘇揆主持有關交通部針對觀光、運輸、旅宿業的紓困方案，Kolas也說，會議結束時，蘇揆也指示交通部盡速再盤點細節，再議。若討論順利可望於本周四院會提出報告。

(中時 )