今年中職聯盟走上球員薪資仲裁又是中信兄弟球團！去年是周思齊、陳子豪，今年主角換成張志豪，在提出仲裁後，張志豪的經紀公司仍會持續與球團進行溝通，希望趕快有好的結果。

雖然中職在2018年新聘5名仲裁委員，可是一開始並無「薪資仲裁」的業務項目，去年首次接受球員薪資仲裁後，才正式將這個項目列入仲裁業務，未來可望成了中職最具「錢」途的工作。

因為球團大都不希望球員走上仲裁，有意無意釋出這種看法，在目前的職棒文化環境給了球員很大的心理壓力，所以張志豪的經紀公司指出，球員薪資仲裁制度不夠成熟，大家可能會過度聯想，導致很多球員不敢提出。

現任中職球員工會理事長周思齊去年開了第1槍，其實具有很大的帶頭作用、也是拿出很大的勇氣，結果帶來很好的示範；今年中信兄弟球星張志豪接續申請仲裁，延續了球員與球團錢鬥的拉鋸戰。

張志豪申請仲裁主因是談薪內容與球團開出條件有很大的落差，中信兄弟領隊劉志威認為，雙方的差距不便透露，目前已經進入仲裁程序，未來將會尊重仲裁結果。球團似乎不願再協談了。

(中時 )