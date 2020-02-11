債券殖利率走低，國際板債券果然出現贖回潮。據金管會11日公布，去年9月到12月國際板債券共有36檔提前贖回，金額共109.68億美元，是前年同期的41倍以上；今年1月則有13檔債券、共26.94億美元提前贖回，是去年同期的近54倍，等於4個月下來共提前贖回逾新台幣4,100億元。

國際板債券有8～9成握在壽險公司手中，若發行人大量贖回，將使壽險業投資被迫轉回現金，若無法立即找到替代投資標的，則投報率勢必降低，將影響獲利。

全球經濟前景不明，充滿諸多不確定性，近來又加上新型冠狀病毒肺炎肆虐，資金紛紛湧向債券或避險資產，造成債券殖利率下降，國際板發行人若評估市場利率低，提前贖回再重新發行成本，可能都低於原先的利率水準，就會決定提前贖回。

從2019年9月開始，國際版債券開始出現贖回潮，去年第四季就有36檔債券提前贖回，金額共109.68億美元（即約新台幣3,290億元），若加上到期贖回，則共有46檔債券，共120.69億美元（共新台幣3,621億元）被贖回；2018年的9月到12月則只有5檔債券，共5.74億美元贖回，其中提前贖回的只有2檔債券，金額2.67億美元。

而今年1月共有13檔債券提前贖回，共26.94億美元，去年1月則只有1檔提前贖回，金額0.5億美元，代表從去年9月到今年1月的確出現國際板贖回潮。

(工商 )