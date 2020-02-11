針對菲律賓對台發出旅遊禁令，原屬不保事項新光產、和泰產及南山產等將從寬認定新型肺炎旅綜險理賠認定標準。

菲律賓政府於109年2月10日晚間宣布禁止台籍旅客及自台灣出發航班入境，導致班機取消或滯留當地，新光產險表示，原該公司保險單班機延誤承保範圍中「因任何政府機關行政命令致航空公司取消班機出入境」，原屬除外不保事項，但基於關懷客戶及社會責任，將針對已出發之保戶予以從寬認定。

新光產險表示，狀況一：宣布命令前已投保之保戶並於2月10日（含）前出發，前述原因影響後續返台班機取消或滯留當地：將針對已出發之保戶予以從寬認定而予以理賠「班機延誤保險金」及在保單約定限額內給付「額外住宿及交通費用」。

狀況二：宣布命令前已投保之保戶，但預定出發日為109年2月10日之後：1、將依保單除外不保事項「因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」，不予理賠「班機延誤保險金」。2.命令公布後尚未出發之保戶，若決定取消旅程，可於保單生效前向該公司辦理全額退保。

和泰產險表示，若於菲律賓政令發布前投保，並於保險期間內發生航班被取消並4小時內無其他航班可搭乘，或原航班延誤達4小時以上時，依保額定額給付班機取消慰問金（但不包括自本國出發，報到前已確定之延誤或取消）。若延誤時間超過6小時，另可啟動行程延遲補償保險，依延誤時間每滿6小時起算（詳依條款約定給付），給付上限最高延誤30小時給付3,000元。

南山產物特別放寬武漢肺炎於旅行平安險理賠處理原則。南山產險表示，凡已投保南山產物「旅遊不便險」1、凡於南山產物公告之前投保－2020年1月22日（不含）之前，若因新型肺炎事故造成「旅程取消」、「旅程縮短」、「旅程更改」，以及離開中華民國海關後遇到「班機延誤」者，均可理賠。2、凡於南山產物投保2020年1月22日（含）之後，若因新型肺炎事故造成「旅程取消」、「旅程縮短」、「旅程更改」，依保單約定無法理賠；但若離開中華民國海關後，才遇到「班機延誤」者，可依保單約定給付。

(工商 )