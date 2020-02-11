菲律賓10日深夜宣布禁止中港澳及台灣在內的旅客入境，長榮航空因應菲律賓政府最新入境規範，從12日起至18日部分往返菲律賓班機將做調整，取消台北-馬尼拉之BR277、BR278，其餘台北往返宿霧、馬尼拉之航班仍維持正常起降。

長榮航空將提供持有前往菲律賓旅客辦理改、退票免收手續費之服務，旅客可於官網或洽長榮航空訂位票務中心辦理，經由旅行社購買之個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助。

(工商 )