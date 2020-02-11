長榮航取消部分馬尼拉航班 宿霧等正常 19:342020/02/11 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓10日深夜宣布禁止中港澳及台灣在內的旅客入境，長榮航空因應菲律賓政府最新入境規範，從12日起至18日部分往返菲律賓班機將做調整，取消台北-馬尼拉之BR277、BR278，其餘台北往返宿霧、馬尼拉之航班仍維持正常起降。 長榮航空將提供持有前往菲律賓旅客辦理改、退票免收手續費之服務，旅客可於官網或洽長榮航空訂位票務中心辦理，經由旅行社購買之個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助。 (工商 ) #馬尼拉 #菲律賓 #長榮航空 #旅客 #宿霧 也許您會感興趣 推薦閱讀 「寶瓶星號」返台之路好艱辛！10小時在海上等日方准上岸未果 23:352020/02/07 消費 慾火難耐！無視警阻止 情侶長灘島狂啪啪 16:172020/02/08 時事 華航飛無錫有旅客發燒 指揮中心正在取得旅客資料 12:142020/02/09 生活 傳菲禁台人入境 華航星宇虛驚一場 19:272020/02/10 財經 菲律賓禁令 台灣虎航澳門、菲律賓航線取消 11:552020/02/11 生活 菲律賓禁令下 星宇宿霧新航線再觀望 15:132020/02/11 生活 防疫新措施 所有入境旅客需填聲明卡 18:132020/02/11 生活 防疫新措施 所有入境旅客需填聲明卡 18:482020/02/11 生活 載台人回家！長榮飛菲律賓航班 機動調整 18:552020/02/11 財經 菲律賓禁台人入境 長榮每日先砍1班 19:062020/02/11 生活 財經熱門新聞 澳元跳水 重貶逾十年新低 - 全球財經 - 工商時報 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 疫情讓經濟遭透？ 對沖基金巨頭警告這問題更重要 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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