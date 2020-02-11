新冠肺炎疫情延燒，金管會證期局11日公布，已有20家上市櫃確定無法在2月15日前如期申報108年1月營收。

金管會上周宣布，因應疫情發展，公開發行公司108年1月份營運情形的公告申報期限，從2月10日可延長到2月15日；營運情形包括合併營業收入額、資金貸與及背書保證金額、從事衍生性商品交易的情形。

金管會證期局副局長蔡麗玲11日表示，截至2月11日上午11點止，已申報1月營收的上市櫃公司家數有1,261家，占全部應申報家數1,715家的74％、尚未申報家數仍有454家。

蔡麗玲表示，目前上市櫃公司有20家確定來不及在15日前申報，回覆不確定及未回覆的則有48家，其餘都可以如期在15日前申報。若是最後確定來不及在15日前申報，可以檢具理由申請展延；至於可以延多久？她說，要看個案原因，一般申請展延都不會太久，因為企業也希望盡快讓投資人知道公司營運狀況。據了解，1月營收無法如期申報的原因，大部分是因當地政府限制外地員工回到工作崗位。

(工商 )