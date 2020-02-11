「國寶影帝」小戽斗本月病逝，享壽73歲，家屬11日下午在台北市立第二殯儀館至真2廳為他舉辦追思告別會，名導演蔡明亮、金鐘影后楊貴媚、黃嘉千、喜翔、鄭人碩及恬娃等人低調現身，追思會現場佈置簡潔，氣氛莊嚴隆重。公祭結束後，包含小戽斗生前演出電影的《老大人》全體劇組人員與家屬更進行火葬儀式，陪小戽斗走最後一程。

黃嘉千出席小戽斗追思會。（圖／游定剛、陳威成攝）

追思會上，家屬答禮由小戽斗遺孀、2個女兒及女婿代表，現場播放2支追思影片，包含小戽斗過往的照片錦輯，另一支影片則播映他從影以來的演出精華，讓不少親友眼眶泛紅。蔡明亮本來今天在上課，不過因為楊貴媚的關係知道告別式，特別抽空前往。蔡明亮與小戽斗去年在台北電影節結緣，當時小戽斗獲頒影帝，在台上開玩笑虧蔡明亮：「我多欣賞你，20多年前我毛遂自薦要拍你的戲，結果你沒有找我。」

蔡明亮出席小戽斗追思會。（圖／游定剛、陳威成攝）

小戽斗追思會。（圖／游定剛、陳威成攝）

在追思會上恬娃代表藝人上香致意，更代小戽斗遺孀轉達謝意，表示：「小戽斗已經安息、去做仙了，去做快樂的天使，謝謝大家關心。」恬娃回憶過去與小戽斗工作的情景：「年輕的時候一起工作，演很多戲、唱很多歌、做很多秀，很快樂。到中年的時候，他開始身體不好，會常頻尿、膀胱不好，沒辦法主持太久節目，我就會幫忙。」

「國寶影帝」小戽斗追思會

(中時 )