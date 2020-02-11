金曲歌后秀蘭瑪雅日前推出台語大碟《繡一蕊花》，新歌〈八字〉撞名歌壇大前輩龍千玉主打歌，被問是否有較勁意味？秀蘭瑪雅笑稱：「當然是沒有！龍姐的是以愛情為主，唱出坎坷情路那種糾結感；我唱的是以人生命運為主軸，面對不順遂期望求神走出低潮，渴望擁有幸福。」不忘呼籲粉絲「都很好聽！讓2首歌一起紅，我們一起宣傳〈八字〉讓力量更大。」

秀蘭瑪雅透露自己鼠年犯太歲，早被師父叮囑要「諸事小心」。（圖／米樂士娛樂提供）

金鼠年來到，秀蘭瑪雅透露自己今年犯太歲，早被師父叮囑要「諸事小心」。年節期間從住處新北市、台北市、甚至到台中，一共點了5盞明燈來保平安，「希望今年一切都能順順利利、平平安安，我還有點文昌燈唷！讓自己能多長智慧，更有思考能力去面對所有事情。」

武漢肺炎疫情持續延燒，秀蘭瑪雅採用「盡量不出門」準則，在家備妥食物，過年回竹東老家特別帶了美味鹹水雞北上，點外送時也一次買好份量，可以分餐吃；日前到澎湖演出時口罩也是全程配備，僅在表演時脫下，「看到台下粉絲戴著口罩，還是來支持聽歌，實在太甘心了。」

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(中時電子報)