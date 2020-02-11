印度發生一起大學女講師遭男子跟蹤，最後縱火燒死她的可怕事件。女子身上有40%燒傷，因傷勢過重，不幸於10日逝世。

根據《BBC》報導，該受害女子生前是大學講師，據了解，男子已跟蹤她數個月，女子在一次準備前往印度中部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）上班途中遭襲擊，造成全身40%燒傷，頭皮、四肢、背部與臉部都有重度燒傷，因傷勢過重，不幸於10日身亡。

而攻擊該名女講師的男子已被逮捕，他疑似使用沾上汽油的棍子，導致女講師身體起火。據當時的目擊者卡德（Vijay Kukade）回憶，他騎腳踏車經過時聽到女子尖叫聲，結果就看到在街上的女講師被點火燃燒。

醫院說明，女講師7日使用呼吸器，10日就因傷勢過重身亡，女講師遺體已交由警方進行進一步的相關報告。

當地居民舉行遊行，要求嫌犯應該被處以死刑。該州的內政部長德什穆克（Anil Deshmukh）表示「我們盡了一切努力試圖救回她，我想讓她的家人知道，州政府在背後給予支持。」

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(中時電子報)