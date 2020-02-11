橫店影視產業協會官方公眾號發佈通知稱，將嚴格按照「人員安全、地點安全」的要求，分階段進行影視企業（劇組）復工，第一階段復工從2月13日開始。

影視企業（劇組）員工春節期間均在本地的，未到過疫情嚴重地區、未與疫情嚴重地區人員接觸過的，以及防控措施到位的重點影視企業（劇組），經審核通過後優先予以復工。第二階段復工時間，根據疫情防控形勢確定。第三階段復工時間，為疫情防控措施解除後，恢復正常拍攝。

這一次橫店影視城嚴格執行審批備案制。影視企業（劇組）申請復工的，向所在鎮鄉（街道）提出，經所在鎮鄉（街道）審批同意後依據審批時間依序復工，並報浙江省橫店影視文化產業實驗區管委會備案。復工時間原則上不得早於2月12日24時。未經審批備案核准復工的影視企業（劇組），一律不得擅自復工。

大陸影視產業自2月3日起，華策影視、唐德影視、貓眼娛樂、華夏影視文化發展有限公司都開啟了雲端辦公模式。2月10日，華誼兄弟也正式復工了，據瞭解，除核心業務的個別團隊外，其餘員工目前採取居家辦公模式。此外，慈文傳媒以及曾在不久前與「口紅一哥」李佳琦所在公司達成合作的新文化，均在2月10日啟動線上復工。

大陸天風證券的一份研報指出，劇組停工不僅帶來新劇拍攝節奏延遲，還有資金成本壓力。劇組暫停期間，明星演員等都能主動接受延期復工或者工資調整，但每日依然會產生固定費用。延期帶來的還有銷售收款的延遲，資金實力薄弱的小公司面對壓力更大，具有現金優勢的大公司較可能通過考驗。

(中時電子報)