2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）擴散多國，日本先前已禁止中國湖北省外籍人士入境，目前正考慮也禁止浙江省外籍人士入境，本週內將正式決定。

朝日電視台報導，有關2019新型冠狀病毒，政府已拒絕抵達日本之前兩週內曾滯留中國湖北省的外籍人士（非日本國民）入境，措施實施以來，至今累計有36人遭拒入境。

日本政府正在研議是否也拒絕抵日之前兩週內曾滯留浙江省的外籍人士入境。主要是因為新型冠狀病毒不僅在武漢市有疫情擴大的情況，在浙江省溫州市也有疫情擴大的情況。

時事通信社報導，日本首相安倍晉三今天召集內閣官房長官菅義偉、厚生勞動大臣加藤勝信、各省（部）官員在首相官邸（行政中心）開會，聽取有關新型冠狀病毒疫情最新狀況簡報。會中也討論本週內要決定的緊急對策。

執政黨自由民主黨向安倍政府提議，有必要擴大拒絕入境的對象地區，將此措施納入緊急對策中。

(中央社)