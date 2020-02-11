甘肅拉麵館桌桌3面圍簾 吃麵像「進京趕考」 22:292020/02/11 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 甘肅慶陽市的牛肉麵館為防疫，每張餐桌均用三面布簾遮擋。（取自搜狐網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新冠肺炎疫情防控持續進行，各地也紛紛出現防疫「高手在民間」的諸多現象。近日甘肅慶陽市一家牛肉麵館推出的防疫措施，每張餐桌均用三面布簾遮擋，顧客宛若「進京趕考」，吃起麵來像走進古代科舉考試的「號房」、蔚為奇觀。 牛肉麵館的店家，把每張餐桌的三面用布簾遮住，只空出顧客用餐吃麵的一面，外觀有如古代科舉考試、考生提筆應試的「號房」般。各桌距離保持約2公尺，一人一桌單獨吃飯，避免顧客聚集、飛沫傳播。難怪有顧客來此用餐時，戲稱為「有種古代科舉考試的感覺」。 (旺報 ) #顧客 #科舉考試 #古代 #考試 #科舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 這東西被當口罩搶 店員傻眼：小姐妳還好嗎 00:112020/02/09 生活 成大碩班考試 成大醫院支援台北考場紅外線體溫儀 13:192020/02/10 生活 新光三越防疫大作戰 從小處做起讓顧客安心 15:012020/02/10 消費 瓦城1月營收破5億 年增48.69％創單月新高 19:112020/02/10 財經 疫情影響 莎莎暫時關閉港澳21家分店 19:232020/02/10 財經 新光三越全台逾400個櫃位試衣改用拋棄式頭套 21:302020/02/10 財經 咖啡寄杯夯什麼？讓四大超商搶著推 04:102020/02/11 財經要聞 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》醫治新冠肺炎重症初顯成效 李蘭娟團隊傳出好消息 - 兩岸 治癒率100％！廣西梧州5名確診病例全數出院 - 時政 新冠肺炎能否痊癒，陸專家：免疫力非愈強愈好 - 兩岸 2020武漢風暴》以戰時狀態究責 武漢副市長等3官員因失職被約談 - 兩岸 2020武漢》上海宣布「封城」！陸四大直轄市疫情全面淪陷 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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