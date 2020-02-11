大陸新冠肺炎疫情防控持續進行，各地也紛紛出現防疫「高手在民間」的諸多現象。近日甘肅慶陽市一家牛肉麵館推出的防疫措施，每張餐桌均用三面布簾遮擋，顧客宛若「進京趕考」，吃起麵來像走進古代科舉考試的「號房」、蔚為奇觀。

牛肉麵館的店家，把每張餐桌的三面用布簾遮住，只空出顧客用餐吃麵的一面，外觀有如古代科舉考試、考生提筆應試的「號房」般。各桌距離保持約2公尺，一人一桌單獨吃飯，避免顧客聚集、飛沫傳播。難怪有顧客來此用餐時，戲稱為「有種古代科舉考試的感覺」。

(旺報 )