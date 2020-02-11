新冠肺炎疫情持續擴大，108學年全國學生表演藝術類競賽要不要如期進行陷入兩難。教育部召集各縣市代表開會後決定，個人賽如期辦理，團體賽暫停辦理，並視中央流行疫情指揮中心所發布之疫情發展，審慎規畫辦理後續事宜。

教育部在2月5日原本宣布2月19日至4月30日舉行的108學年全國學生表演藝術類競賽（含音樂、舞蹈、創意戲劇及鄉土歌謠等類別），如期舉行，不過因為新冠肺炎疫情每天都有新變化，教育部決定調整因應。

教育部表示，108學年全國學生表演藝術類競賽，參與人數近30萬人次（含參賽者、評審、工作及陪同人員），並於新竹市等9縣市辦理。經教育部審慎評估後，個人賽辦理規模較小（參賽學生2326人，辦理20日），且涉及參賽學生升學權益，因此仍如期舉行。

至於團體賽部分，因人數眾多且規模龐大（參賽學生8萬3068人，辦理59日），且考量參賽團體須搭乘長途大眾交通運輸工具等，需長時間處於密閉空間，有較高群聚感染之虞，增加呼吸道傳染病之傳播風險，因此採暫停辦理。

另這項競賽辦理期間所需各項防疫物資，由教育部統一籌措。教育部呼籲個人組參賽學生應注意個人身體健康防護工作，並落實相關疫情通報。

(中時 )