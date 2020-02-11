證交所11日公布108年度權證發行及交易獎勵活動5大獎項，「權數衝刺獎」、「權數流通獎」、「權值卓越獎」、「權值成長獎」及「權民新秀獎」，分別由凱基證券、元大證券、元大證券、犇亞證券及台新證券等奪冠，其中，元大證拿下雙冠王。 為預防新冠肺炎，避免室內群聚感染風險，證所取消原訂於109年2月14日舉辦的「108年度權證發行人及證券經紀商交易獎勵活動」頒獎典禮，並於11日發布新聞稿公布得獎名單。

108年度權證發行及交易獎勵活動共設置5大獎項，分別為權數衝刺獎、權數流通獎、權值卓越獎、權值成長獎及權民新秀獎，證交所表示，設立上述獎項，主要是以提升市場動能及追求比107年同期成長為目的，核算期間是從108年3月1日到12月31日止，為期10個月，各獎項名次如下：

一、權數衝刺獎：凱基證發行檔數4,053檔，年增969檔；國票證發行檔數1,819檔，年增912檔；元大證發行檔數5,262檔，年減31檔；統一證發行檔數1,430檔，年增298檔；群益金鼎證發行檔數2,437檔，年減698檔。

二、權數流通獎：元大證券權證銷售金額2,125億元；凱基證1,346億元；群益金鼎證1,165億元；元富證647億元；永豐金證644億元。

三、權值卓越獎：元大證券權證受託買賣成交1,529億元；群益金鼎證1,230億元；凱基證1,059億元；元富證券908億元；永豐金證846億元。

四、權值成長獎：犇亞證權證受託買賣成交金額15億元，成長率218％；亞東證28億元，成長率176％；國票證305億元，成長率91％；合作金庫證22億元，成長率13％；華南永昌證額220億元，成長率10％。

五、權民新秀獎（第6名取5位並列）：台新證總公司、新光證總公司、國泰證敦南分公司、新光證台中分公司、台新證台中分公司、元大證中壢分公司、元大證草屯分公司、台新證高雄分公司、玉山證高雄分公司、富邦證板橋分公司。

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