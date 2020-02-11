大多數人都想減肥，但大陸卻有一名男孩不停增肥，原來背後藏著感人的故事。來自河南，一名11歲男孩路子寬，為了救罹患骨髓異常綜合症的父親，決定捐獻自己的骨髓及幹細胞，但由於體重未達標準，他進行為期3個月的「暴飲暴食」，甚至因此患上脂肪肝，最後他成功增重把骨髓捐給了父親；近日武漢肺炎疫情延燒，男孩也捐出壓歲錢，為武漢加油。

男孩父親被檢查出骨髓增生異常綜合症，需要骨髓移植救命。（圖／梨視頻）

路子寬的父親在2011年底時，被檢查出骨髓增生異常綜合症，不過一直用藥都沒用，去年7月父親突然病情惡化，醫生表示一定得骨髓移植才能救命，但捐獻者體重必須達到50公斤，路子寬的體重太輕，並不符合捐骨髓的標準。

男孩捐出壓歲錢，希望可以盡一份心為武漢加油。（圖／梨視頻）

為了要救父親，他每天都至少吃5餐，還時常吃到嘔吐、飽到徹夜難眠，但都不影響他的決心，路子寬認為，「爸爸以前是家裡男子漢，現在生病了需要我來做小男子漢」，年紀小小卻這麼懂事，令人動容。

11歲男童增胖吃到失眠，背後原因惹哭網友。（圖／梨視頻）

路子寬明白暴飲暴食會影響健康，但還持續增重，父親路炎衡也在微博記錄著兒子增重過程，從體重增長到穿不下衣服，到走路時大腿無法合攏。路炎衡在9日生日當天順利獲得骨髓移植，他在微信發文稱，兒子送給他一個珍貴無比的生日禮物，「感謝兒子為我付出的一切」；近日武漢肺炎疫情蔓延，男孩也捐出1000元人民幣（約4800元台幣）的壓歲錢，希望可以為社會盡一份心力，為武漢加油。

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(中時電子報)