新冠肺炎在香港疫情近日意外地快速蔓延，11日累計42宗確診病例，其中一起19人吃火鍋與燒烤的家庭中，已至少驗出11例確診，是目前為止最大型的家庭感染群組。香港衛生署官員表示，不少確診病人因病徵輕微、又無外遊記錄，常被誤診為流感，近日大型群聚感染病例顯示現有防疫措施已難有效阻止社區感染，如果愈來愈多類似個案，可能代表新冠肺炎已開始在社區蔓延。

據《香港01》報導，香港至11日已累計42宗新冠肺炎確診個案，其中一行19人於年初二打邊爐（吃火鍋）家庭中，再多2名成員確診，群聚感染數達11例，是目前為止最大型的家庭感染群組。

此外，位於青衣長康邨康美樓新增62歲女患者與早先確診75歲男患者，均是居於青衣長康邨康美樓，疑似因大樓糞管排氣管接駁位無封密，可能是社區感染，已將康美樓2至35樓所有07單位住戶撤離。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時不少確診病人病徵輕微，醫生或會誤診為流感，加上無外遊紀錄，追蹤緊密接觸者有困難，而現時防疫措施難有效阻止病毒於社區蔓延。她重申，如果愈來愈多類似個案，可能代表新型肺炎於社區蔓延。

(中時電子報)