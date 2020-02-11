新冠肺炎疫情仍相當緊張，讓救護人員多繃緊神經，嚴陣以待。桃園市政府消防局桃園分隊今（11）下午收到一份暖心禮物，一名不願具名的女士來到值班台，遞上4瓶75％的酒精，頻頻說「你們辛苦了、這給你們用、要注意安全喔」，堅持要分隊收下，上面還貼著紙條寫「一份愛心，辛苦您了」。

桃園分隊值班同仁描述，在下午大約4時40分，一名女士提著一個藍色的袋子走近值班台，很開心地拿出4瓶75％的酒精，說「這酒精給你們用，這個我們現在外面幾乎買不到，你們辛苦了，這給你們」。值班同仁起先婉謝民眾的贈送，認為現在市面上這麼難買到，民眾應留下自用，但這名女士堅持不願留下姓名、也堅持這4瓶酒精一定要留給辛苦的消防人員使用，最後分隊長林朝川也代表分隊出面向女士道謝致意，就收下了這份愛心。

桃園分隊入冬後每月平均約有450件救護量，屬於桃園市救護勤務相當繁重的分隊之一，而這名善心民眾下午的暖心禮物，也讓分隊同仁相當窩心，在防疫物資缺乏的時候，很感謝民眾還記得這裡還有一群24小時守護大家的消防人員。

為因應新冠肺炎，桃園分隊目前有一台救護車轉作防疫專車。桃園市政府消防局桃園分隊隊員黃文芹呼籲民眾，由於救護人員沒有健保系統，沒有辦法立刻鉤稽移民署出入境資料，所以如果有中港澳旅遊史的民眾，出現發燒、或是上呼吸道感染症狀時，在撥打119的時候，一定要主動告知旅遊史、以及接觸史，這樣才能保護自己、保護救護人員，讓救護人員作出最正確的判斷處置。

黃文芹也提醒，在防疫期間，民眾用餐前、出門返家應勤洗手，掌握洗手七字訣「內外夾攻大立腕」，應避免不必要的外出與群聚，並關心周邊親友的旅遊史，主動進行自主健康管理，如果有相關症狀，應立即就醫。

(中時 )