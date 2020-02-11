2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，外界預期將導致大陸經濟活動放緩，並衝擊全球供應鏈生產，但全球最大的對沖基金集團橋水投資公司(Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)認為，這些消息僅是短期利空，對於市場衝擊也被誇大。

據CNBC報導，市場警告，若新冠肺炎演變成比流感更加嚴重的疾病，恐引發大陸經濟陷入技術性衰退，並波及國際金融市場運作。一些華爾街多頭甚至擔憂，新冠肺炎疫情將導致股市出現10%以上的修正，構成目前對股市反彈最大威脅。

達里歐在阿布達比（Abu Dhabi）的一場會議提到，投資人對於新冠肺炎疫情所產生的擔憂，可能對於資產價格影響過於誇大，他也預計各資產價格將在未來反彈。達里歐認為，再經過1~2年，甚至是3年以上，大部分投資人可能就會去關注其他議題，如貧富、政治差距等問題。達里歐45年來替客戶掌管近600億美元資產，對他來說，貧富不均才是該真正面對的長期問題。

外界預估，大陸今年首季GDP成長率將停滯不前，一些較為悲觀的分析更將增長率下調至2%以下，但曠日費時的陸美貿易戰，去年大陸GDP增長率已經達到近十幾年來最低水平6.1％。

達里歐先前就建議，在疫情持續發生下，最好的投資策略就是將資金分散到不同資產或貨幣，並依照SARS疫情經驗來看，若該疫情持續在大陸地區延燒，陸股以及港股所造成的影響將大於其他地區。

(中時電子報)