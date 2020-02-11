陸委會今（11）日下午宣布，除了6大類已經在台的大陸人士可以專案申請延長停留時間外，國人與大陸配偶所生之大陸子女也獲准來台。陸委會主委陳明通晚間進一步解釋，經過修正改為，這些小孩必須是「未成年」，且在大陸的親人無力照顧者，方可專案申請，經審查通過方可來台。

對於受惠人數，陳明通說，預估人數不多，且陸委會將會根據防疫需求，滾動檢討審查標準。

陸委會今天宣布，從12日零時起，對於目前以「6類事由」來台，且「目前已經在台」的大陸人士，在停留期限屆滿後，可臨櫃向移民署申請專案延長，每次核給15天，每次規費300元。

陸委會說，允許專案延長留台的6大類事由，分別是「商務履約、跨國企業內部調動、投資經營管理、駐點服務、團聚及短期探親」。

第二，陸委會說，對於持有「社會考量專案長期居留證」，或是「長期探親證」之國人或陸配的大陸子女，尚有約2,000人尚未入境。

陳明通晚間親赴疾管署召開記者會詳細解釋，這並非開放「陸配親人」都來台，而是過去台商赴陸經商，在大陸娶妻生子，再回台定居，其子女已長期專案停留台灣，或是用探親名義停留，並在台灣生活、就學、拿健保卡，最近因過年回大陸探親，卻由於無我國國籍，因此目前無法返台。

陳明通說，因為當前防疫措施是禁止大陸人士來台，陸委會已收到相當多的陳情已有一周，因此考量人道「以及我國社會觀感」，因此重新調整，小孩必須是未成年，且在大陸親人無力照顧者，才可專案申請，經審查通過方可來台。

(工商 )