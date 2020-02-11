新冠肺炎疫情持續延燒大陸封城、半封城城市達15個之多，金管會銀行局11日表示，國銀共有14家在大陸設有分、子行、辦事處據點，其中，有12家國銀受到疫情影響，522名名台籍員工中有511名留守在封城、半封城城市。金管會強調，若有員工不想回大陸復工、願意用自己的休假留在台灣，銀行必須尊重員工意願。

據銀行局統計，包括：土銀、北富銀、台企銀、台銀、合庫銀、華南銀、彰化銀、兆豐銀、永豐銀、一銀、國泰世華銀、王道銀、玉山銀、中信銀共14家銀行在大陸封城或封閉管理地區設有分支機構，其中受到影響的有12家銀行，其中北富銀、王道銀的員工並未留守在當地。

銀行局強調，已要求所有國銀若出現確診病例、辦公室異動，需要立即通報，但現階段所有留守大陸的員工都安好，沒有接獲確診通報。營業情況來看，除武漢地區2月14日才開業外，其餘部分地區採封閉式管理，銀行要提供防疫物資，採兩班輪流、在家辦公等政策，在尊重員工意願上做人力調度。

金管會公布金融三業對大陸曝險，在銀行業部份，國銀對大陸地區的授信、投資及資金拆存總額度，到108年第4季止，總曝險額度有1兆6,453億元，占淨值（3兆5,799億元）比率達46％，其中，授信達1兆2,056億元，對香港曝險則有6,938億元（授信5,345億、投資1,593億元）。

其中曝險對淨值比重較高的為中信銀、北富銀、凱基銀、台新銀，分別達70％、70％、60％、60％，而曝險金額前三大為中信銀、兆豐銀、北富銀，分別達1,926億元、1,498億元、1,252億元。

證券期貨業到108年12月底，對大陸曝險金額154.31億元占淨值2.57％，主要是券商投資金額（參股、設辦事處）。證期局指出，證券業在大陸的債券投資信評都在BBB-以上，都是投資等級以上。

保險業到去年12月底，對大陸的財務性及參與投資有2,648億元，占全體可運用資金0.99％，其中壽險達2603億元（債券占4成、股票含基金占3成）、產險業達44億元（債券不到一成、股票占三成）

(工商 )