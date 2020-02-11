新冠肺炎疫情持續擴大，死亡人數不斷攀升，新藥治療不容緩。宣捷藥董事長宣昶有表示，旗下由臍帶間質幹細胞所研發的新藥UMC119-06，用於治療急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome，ARDS），可望成為抗新型肺炎療法，若衛福部需要該新藥，將全力配合提供。

宣昶有表示，UMC119-06已先後通過衛福部及美國FDA核准可進行臨床一期試驗，成為全台唯一研發中新藥被核准執行治療急性和慢性肺病臨床一期試驗的細胞新藥公司，不但為目前新冠肺炎患者帶來治療新希望，也等於替台灣抗疫增添一道防線。

根據中國2月11日統計，新冠肺炎確診病例高達42,708例，死亡病例1,017例，重症病例（7,333例）患者之病程會因免疫系統受到病毒感染傷害，淋巴細胞減少，免疫力失調、抵抗力下降而引發肺炎，是新冠肺炎造成患者死亡的主要原因之一。

由於臍帶間質幹細胞具有增進內源幹細胞生長與分化，以及免疫調節的藥物作用機制，宣捷藥於動物功效性試驗發現，UMC119-06注射至慢性發炎小鼠，結果證實能改善肺臟發炎，降低全身性發炎因子，組織切片顯示具有改善肺泡結構和肺氣腫之功效。另外，注射至急性肺損傷小鼠，不僅能改善小鼠肺臟的過度炎症，對於受損的肺泡組織及肺水腫具有顯著的修復作用。隨著中國新冠肺炎確診病例和死亡人數急遽上升，宣昶有表示，UMC119-06具有治療急慢性肺病的潛力。

(工商 )