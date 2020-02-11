混血男星鳳小岳與老婆結婚3年多甜蜜依舊，雙魚座的他會在天還沒亮時，開著車載著愛人到海邊沙灘上靜靜看日出，或者親自下廚為愛妻做一頓飯，又或者送上一束玫瑰花，像今年情人節將至，他提前送上浪漫心意給老婆，精心挑選來自「FlowerFlower 花的」的Tess Rose 英國大衛奧斯汀貴族玫瑰花花禮。

聊到兩人的愛情，鳳小岳說：「我認為愛一個人不一定要用奢華的方式來證明，但我認為值得用最好的去對待自己身旁的人，對於最愛的人，我願意送上全世界最好的玫瑰花給她，在我們每一個特別的日子裡。」也表明：「愛就是愛，很純粹，我從不去擔心誰愛誰多一點！」

鳳小岳自己也喜歡有花當家中擺飾。（FlowerFlower 花的提供）

鳳小岳表示平時就會送花給老婆，不過一但到了特別的日子，他還是會親手挑選一束最美的玫瑰花，「我不太喜歡太過複雜設計的花束，喜歡簡單純粹一點的，像玫瑰花就很浪漫，不需要多說什麼，對方就能明白你的心意。」

生性浪漫的鳳小岳自己也喜歡花，「花也可以說是我生活裡很重要的一部份，我本來就很喜歡花，家裡面也都會用花擺飾，增添一點色彩，也讓家人的生活空間多一點浪漫的感覺。」

(中時 )