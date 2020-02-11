因應武漢肺炎疫情發展，台灣自10日起兩岸直航班機僅剩北京、上海浦東等5個航點飛航。有關大陸國籍的子女入台資格，陸委會主委陳明通晚間對此政策進一步說明，表示須為未成年且在大陸無親人照顧，才可以專案申請准予入台。

陸委會今日下午表示，基於防疫減少人員移動風險，考量專案長期居留證或長期探親證之國人或陸配的中國大陸子女，基於家庭團聚及人道考量，准予入境，入境後須居家檢疫14天。

陳明通晚間澄清下午政策用詞上不清楚，並以故事方式表示，台人在大陸經商娶了一名配偶，生了一名小孩叫做小明，事後舉家來台卻無戶籍，因此爸爸雖然是台灣人，小明卻以長期居留證留在台灣上小學、拿健保。只是因為過年回大陸探親，卻因為防疫政策暫時不讓陸人來台而受阻，因此基於人道考量才准予入境。

陳明通續指，這名陸籍子女必須符合兩個條件，一是未成年，一是在大陸沒有親人或親人無能力照顧，並以專案提出申請、專案審查後准予入境。

(中時 )