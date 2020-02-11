「馬祖擺暝」2019年8月獲得文化部登錄為重要民俗，並正式登錄為全國第21項重要民俗。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

「馬祖擺暝」2019年8月獲得文化部登錄為重要民俗，並正式登錄為全國第21項重要民俗。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

「馬祖擺暝」2019年8月獲得文化部登錄為重要民俗，並正式登錄為全國第21項重要民俗。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

「馬祖擺暝」2019年8月獲得文化部登錄為重要民俗，並正式登錄為全國第21項重要民俗，配合馬祖擺暝文化祭元宵暝的活動，文化部政務次長蕭宗煌8日到馬祖親送登錄認定證書，由連江縣長劉增應代表受證。

雖然受到新冠肺炎影響遊客到馬祖參與意願，使得「馬祖擺暝」活動人數減少，但「坂里十三暝」活動新增百人舉火把活動，希望藉由神明遶境的神威，將新冠疫情阻絕於境外，庇佑馬祖4鄉5島合境平安。

「擺暝」是福州話，語音接近國語的「北漫」，「擺」是陳列、擺放的意思；「暝」即是「夜晚」的意思，「擺暝」簡單來說，就是在夜晚的時候排放供品祭神酬神，最早源自於中國福州、長樂、連江 一帶，於元宵節的時候會各地的神都會繞境，祈求平安。

「馬祖擺暝文化祭」是連江縣4鄉5島共有的「閩東」地區傳統文化特色祭典，每年農曆正月中旬至月底，在各村、各境居民及旅外鄉親，合力自主傳承此特色文化，近年來改由各村莊輪流主辦，每年都能感受到每境、每村不同的特色與風貌，其民俗活動與地方人民生活緊密結合。

(中時 )