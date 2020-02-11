新冠肺炎延繞，影響民眾出遊意願，並衝擊觀光飯店住房率，為鼓勵國人走出戶外，君品酒店推出前所未有住房回饋專案，即日起至4月30日同時推出「2020國人純住房」優惠專案，單住宿雅緻客房每房每晚3,300元，相當原價2.2折，每日限量10間，早餐加購價2客只要500元，標榜比買一送一更優惠。

此外，君品酒店並自即日起至4月30日推出「國人一泊二食」住房專案，雙人成行每晚5,998元，每日限量10間，即每人僅需2,999元， 即可升等入住君品酒店豪華雙人房，專案內含雲軒西餐廳自助早餐、免費房內mini bar、延遲退房至16:00與植村秀精美禮品，並可於雲軒西餐廳享用兩客傳統水煮活龍蝦搭配繽紛沙拉吧（原價NT$2,180+10％/客）與Verdi氣泡酒。

值得一提的是，君品酒店也打破以往，即日起至6月30日推出「月租客房」方案，雅緻客房每月只要45,000元起，等於每晚只要1,500元，此優惠的價格史無前例。

(工商 )