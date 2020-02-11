新冠肺炎疫情升溫，民眾不只瘋搶口罩，網上又謠傳衛生紙將缺貨，造成新一波搶購潮，而散布謠言的網友也陸續遭調查，儘管如此，這波衛生紙之亂仍沒平息，本土劇女星兵家綺就跑了3家店都買不到，讓她相當傻眼。
兵家綺透露家裡衛生紙剛好用完，出門跑了兩家店都沒買到，最後只好到大賣場採買，沒想到架上也被搶購一空，所幸她還眼尖發現另一區還有稍微貴一點的衛生紙，只好先拿再說，讓她傻眼直呼：「拜託～請不要聽信謠言，大家不要亂搶物資，留給真的需要的人用吧！」
(中時電子報)
新冠肺炎疫情升溫，民眾不只瘋搶口罩，網上又謠傳衛生紙將缺貨，造成新一波搶購潮，而散布謠言的網友也陸續遭調查，儘管如此，這波衛生紙之亂仍沒平息，本土劇女星兵家綺就跑了3家店都買不到，讓她相當傻眼。
兵家綺透露家裡衛生紙剛好用完，出門跑了兩家店都沒買到，最後只好到大賣場採買，沒想到架上也被搶購一空，所幸她還眼尖發現另一區還有稍微貴一點的衛生紙，只好先拿再說，讓她傻眼直呼：「拜託～請不要聽信謠言，大家不要亂搶物資，留給真的需要的人用吧！」
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