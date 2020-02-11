北市新明路傳出中油油管大量漏油，消防隊獲報後已抵達現場暫時將車道封閉。現場目前由中油公司人員負責處理，將尋找源頭開挖，台北市消防局派消防車協助警戒。

據了解，中油位於新明路的油管疑因漏油問題，現場自8日起就傳出油氣味，居民憂心影響附近住家安全，目前現場由中油派員處理，北市消派一輛消防車在場協助相關安全警戒。據悉，中油連日連抽，抽到今天已經超過6萬公升，但是仍然找不到漏油點，現場的氣味也仍然相當濃厚。

(中時電子報)