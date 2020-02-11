中油內湖新明路油管龐大漏油 消防隊現場戒備封車道民眾憂 20:012020/02/11 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中油現場已抽6萬公升油水，仍找不到漏油點。(民眾提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市新明路傳出中油油管大量漏油，消防隊獲報後已抵達現場暫時將車道封閉。現場目前由中油公司人員負責處理，將尋找源頭開挖，台北市消防局派消防車協助警戒。 據了解，中油位於新明路的油管疑因漏油問題，現場自8日起就傳出油氣味，居民憂心影響附近住家安全，目前現場由中油派員處理，北市消派一輛消防車在場協助相關安全警戒。據悉，中油連日連抽，抽到今天已經超過6萬公升，但是仍然找不到漏油點，現場的氣味也仍然相當濃厚。 (中時電子報) #新明路 #消防隊 #現場 #傳出 #漏油 #內湖 #中油 #漏油點 #油管 也許您會感興趣 推薦閱讀 2021年6月完工 新北萬里消防隊 新廳舍動土 04:102020/02/07 地方新聞 回收場燒廢棄物引大火 消防隊馳援 08:472020/02/09 社會 WHO武漢肺炎論壇 台灣能否出席現場明定案 17:392020/02/09 生活 「我OK，你先領」行動化 他200口罩快閃消防隊丟了就跑 21:122020/02/09 社會 金錢糾紛口角 渣男拿開山刀追砍女友 09:442020/02/10 社會 檢疫人員登上寶瓶星 3名台籍船員動向成焦點 14:482020/02/10 生活 自行車選手高速滑落邊坡 送醫後無大礙 18:412020/02/10 社會 不只消防隊裡看到愛！台南安南醫院獲贈二重紗口罩套 09:422020/02/11 生活 憂友人遭押強拉回 十餘人街頭砸車大亂鬥 11:232020/02/11 社會 「一份愛心、辛苦您了」 民眾暖贈消防隊酒精防疫 19:392020/02/11 生活 社會熱門新聞 看A片突傳一陣熟悉的聲音 原來片中的XX是他的... - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 中油內湖新明路油管龐大漏油 消防隊現場戒備封車道民眾憂 - 社會 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 - 社會 武漢女嬰被丟河南 原因讓人淚崩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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