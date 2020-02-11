楊丞琳2017年成立工作室「樹與天空」，每年會設宴感謝辛苦的工作人員，她在9日花費88萬元舉辦春酒，於現場當主持人炒熱氣氛，還精心設計節目流程，愛看綜藝節目的她，是出題高手，透露遊戲環節都是參考《綜藝玩很大》和《天才衝衝衝》，她秀出自信爆棚但其實超破的台語猜謎、吹乒乓球、砸派機等比賽。

她當天不斷自動加碼獎金，讓眾人吃喝玩樂皆盡興，坦言：「每一年自己當主持人，滿累的，因為要顧的事情很多。」不過看到辛苦的人都可以獲得獎金，大家很開心，也覺得很滿足，她在每年透過這個機會好好答謝所有幫助她的人，「對我來說，這一天比我的生日或任何節日都還重要。」

她今年出道20周年，去年推出新專輯《刪·拾 以後》及拍攝電影《靈語》將在暑假上檔，預告今年會著手一些跳脫舒適圈的計畫，「目前還不能透露。在35歲的年紀要去挑戰自己不太熟悉的事情，是很需要勇氣的，也是我今年要專心完成的目標。」

此外，近來新冠肺炎肆虐，她的巡演「青春住了誰」深圳、上海場皆延期、以及巴黎時裝周取消，不過她保持運動習慣、有好的體力增強免疫力，把握跟媽媽和年紀已大的狗女兒Yumi相處時間。

(中時 )