F.I.R.先前受邀替由錢人豪指導的電影《海霧驚濤駭浪》獻唱主題曲，原訂2月要拍攝新歌MV，但近來武漢肺炎肆虐，政府採取嚴格防疫措施，已禁止居住大陸、港澳地區人士入境，而女主唱Lydia目前人在大陸山西家中，F.I.R.工作也先延後，從農曆年假到3月已有5埸活動延期。

F.I.R.所屬的華研國際表示該曲的錄音已完成，或許再看導演的安排，是否用其他方式處理，並提到Lydia現在一切安好，她大部份時間待在家中，一方面練習樂器、歌唱等，加上F.I.R.去年行程滿檔，Lydia一年僅回家10多天，這次也順便多陪伴家人。

F.I.R.現開始進入新專輯製作期，陳建寧和阿沁也密集創作寫歌，Lydia也透過網路唱了很多demo，把前置作業先完成，待疫情控制後會儘快進入錄音製作期，3人也希望大家能平安渡過這次難關，也呼籲眾人，出入公共場所勤洗手，隨時注意自身健康狀況，另外，也勿囤積醫療物資如口罩等，讓真正需要的人優先能使用。

陳建寧分享曾擔任公益長照「守護不孤單」活動音樂總監，與衛福部部長陳時中一起參與長照關懷的活動，陳時中除了獻唱主題曲、參與公益MV拍攝，陳建寧讚賞：「當時覺得他的專業、熱情與愛心，這次有他的努力，讓疫情有所控制，真的很感謝！也為他拍拍手。」

(中時 )