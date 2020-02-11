新冠肺炎全球蔓延，騰訊邀請李玟、羅志祥等88位各界名人獻聲〈一直到黎明〉，向抗疫第一線醫護人員致敬，李玟也在微博透露，「對於這一次的新冠狀肺炎疫情，一直很關注，因為武漢既是我因為工作去過很多次的城市，也是有我很多親人在的半個家鄉。」她又說，「願歌聲可以成為無形的擁抱，願旋律可以撫慰你的心。」官方MV於騰訊視頻海外版WeTV上線。

李玟為〈一直到黎明〉獻聲。（WeTV提供）

〈一直到黎明〉由騰訊邀請李宇春、郎朗擔任音樂發起人，及知名音樂人毛不易作詞、路虎作曲，包含李玟、羅志祥、李宇春、郎朗與老婆吉娜·愛麗絲、柳翰雅、徐若瑄、許凱、張信哲、任家萱、吳青峰、楊穎、歐陽娜娜等人獻唱。

羅志祥、王一博為〈一直到黎明〉獻聲。（WeTV提供）

任家萱、張信哲為〈一直到黎明〉獻聲。（WeTV提供）

吳青峰為〈一直到黎明〉獻聲。（WeTV提供）

從發起、創作到錄製完成僅用了七天時間，一天作曲、一天作詞、一天半編曲、三天半收集演唱者錄音文件，並同時做人聲後期處理與樂器實錄，最後用一天混音母帶，將近80%的錄音為各自在家裡透過手機錄音錄製完成，包含歌曲的大提琴、小號等也是都由演奏者用手機錄製，其中間奏部分，也是由鋼琴家郎朗在家中用手機錄製完成。

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