路透報導，中國股市周二連續第六日收高，因新增確診病例人數減少提振投資人信心。上海綜指.SSEC收漲0.39 %報2901.67點，深綜指SZSC收平，創業板指數收跌0.672%。

大陸國家衛生健康委員會周二發布消息，截至2月10日24時新型冠狀病毒肺炎當日新增確診病例2478例，低於上一日的3062例，累計報告確診病例42638例。

浙商證券分析師張延炳表示，投資者變得更加有信心了，因為在湖北省以外的新增確診病例數下降。他補充說，經過上周下挫之後，股市的估值已經很便宜了。

(旺報 )