陸股連6日收漲 確診病例下降提振人氣 20:112020/02/11 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，中國股市周二連續第六日收高，因新增確診病例人數減少提振投資人信心。上海綜指.SSEC收漲0.39 %報2901.67點，深綜指SZSC收平，創業板指數收跌0.672%。 大陸國家衛生健康委員會周二發布消息，截至2月10日24時新型冠狀病毒肺炎當日新增確診病例2478例，低於上一日的3062例，累計報告確診病例42638例。 浙商證券分析師張延炳表示，投資者變得更加有信心了，因為在湖北省以外的新增確診病例數下降。他補充說，經過上周下挫之後，股市的估值已經很便宜了。 (旺報 ) #確診病例 #收漲 #提振 #綜指 #新增 也許您會感興趣 推薦閱讀 非洲毫無武漢肺炎確診病例 學者：病毒在寒冷天氣才易傳播 17:552020/02/07 國際 2020武漢風暴》防疫效果顯現 陸新增確診病例連2日明顯下降 17:382020/02/07 兩岸 確診病例疑雲 武漢台辦七問衛福部 19:192020/02/08 兩岸 武漢台辦7問確診病例 04:102020/02/09 兩岸要聞 武漢肺炎新增1例 為確診病例之子 15:182020/02/09 生活 2020武漢風暴》湖北省外 陸每日確診病例下降42.8％ 15:342020/02/09 兩岸 鑽石公主號再新增6名確診病例 人數已達69名 17:562020/02/09 生活 滬指六連陽 創指收漲1.31％續創逾三年新高 15:312020/02/10 財經 英國新增4起確診病例 總數達8例 20:142020/02/10 國際 大陸湖北以外地區 確診病例七日連降 09:492020/02/11 兩岸 財經熱門新聞 澳元跳水 重貶逾十年新低 - 全球財經 - 工商時報 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 大陸街頭空蕩蕩 股市人氣沸騰 - 財經 疫情讓經濟遭透？ 對沖基金巨頭警告這問題更重要 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。