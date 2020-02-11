受到新型肺炎衝擊，淡水商圈生意從農曆年開始就直直落，攤商生意不如預期，沒想到開工後更慘淡，沒有外籍遊客，周末假日連本國民眾都不太敢出門逛街。新北市議員陳偉杰今在臉書指出，已經有許多攤商朋友反應，再這樣下去，考量成本，可能二月底就要關門休息，盼地方政府與中央盡速提出紓困方案，「大家都在等！」。

陳偉杰說，大家能想像淡水、八里商家一半以上關門的模樣嗎？這裡是新北市最熱門的觀光景點之一，每年帶來的觀光收益高，旅遊環境與品質也是有口皆碑，現在因為肺炎疫情面臨被迫關門休業，政府要怎麼協助？紓困條例有沒有包括老街商家？紓困補貼也能考量攤商嗎？

陳偉杰說，口罩不夠，大家可以共體時艱，沒有遊客，大家也可以理解，但是商家關門，攤商歇業，就是全家老小生活會出問題，政府不能不顧。

陳偉杰表示，這幾天已經接到好幾個憂愁不已的商家電話，偉杰也希望 新北市政府經發局能下情上達，盼市府要預先規畫，無論是中央紓困條例或市府提出振興經濟方案，莫忘了這群一直替台灣拼觀光經濟的商家們，也正在等待。

(中時 )