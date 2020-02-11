「鑽石公主號」郵輪10日新增65個確診感染新冠肺炎的病例，使感染人數爆增至135人，使這艘遊輪成為在武漢之外最多人感染的地方。船上尚有20多名受困國人盼我政府能接他們返台隔離。外交部表示，日本政府目前仍在商討研議，是否讓各國接回鑽石公主號乘客及工作人員。

駐日代表處「因應新型冠狀病毒疫情工作小組」召集人、副代表蔡明耀表示，該船有22名台籍乘客及2名工作人員，其中1名60多歲女性因確診感染下船，在神奈川縣的醫院治療，目前船上還有23人。

蔡明耀表示，橫濱駐處已透過船公司取得船上台籍乘客及工作人員的聯絡資訊，其中有電郵，有手機號碼，有的是透過台灣家屬聯繫。駐處積極聯絡但有的無法通上電話、有的沒有回覆電郵，故並非所有人都能取得聯繫。

有船上的國人反映藥物不夠，我方已與日方協調，送過1次藥，藥物提供沒有問題。我方也請日方妥善照顧我船上國人的健康，並給予必要的醫療協助。

針對船上旅客要求政府接國人返台隔離之事，代表處表示，「本處已初步探詢日本外務省儘早撤離我國乘客之可能性，日方復以，目前正與醫療防疫等相關單位及各國駐日使領館協調中，將續與我方密切聯繫，倘有任何進展，將儘速通知我方。」代表處將與日方保持密切溝通，等候並尊重日方決定。

日本政府11日原打算讓船上80歲以上或慢性病患者下船，後來並沒有實現。蔡明耀表示，現在船上80歲以上者有2、3人，其他人也都想下船。但日本原先決定，船上人員必須隔離至2月19日，在日方沒有改變政策下，仍必須尊重並配合當地國的檢疫措施。

蔡明耀表示，他個人認為，船上已135個感染病例，感染是如何擴大的？防疫是否會破攻？現在更傳出潛伏期可能不只2周，日方是否可能延長隔離期限，還要觀察。加上隔離、治療費用都是由日本政府負擔，故日本政府會慎重考量的。

有消息指出，因確診感染下船的60多歲女性目前病情穩定。蔡明耀表示，這是涉及個資及個人意願的問題，無法對外公開。船公司也希望保護所有乘客的個人隱私。

(中時電子報)