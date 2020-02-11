周興哲推出新歌MV〈Something About You〉，先前遠赴美國洛杉磯取景，他飾演暗戀上鄰家金髮女孩的殘障男子，時常幻想著與女孩有段純純之愛，不過事實上，女孩本就有個男友，男主角只能常透過窗戶遙望女孩和男友的甜蜜互動。

周興哲首度坐著輪椅演戲，把暗戀的苦澀詮釋得入木三分，獲得導演的讚賞，他說：「演到後來我自己也快要哭了，深深感受角色的無奈和苦楚。」不過他與女主角初次見面後，要立刻一起演出親密戲，原本擔心2人會很尷尬，結果周興哲很快進入狀況，反過來帶領著女主角的演出，拍攝相當順利。

此外，周興哲先前被韓團少女時代團員潤娥上節目時，親自點名是最喜歡的華語男歌手，她試著用中文講出「周興哲」3個字，但發音不容易，她試著講了3次，主持人還回她：「是張信哲嗎？」她說：「不是，是周興哲。」並叫眾人上網搜一搜比較快，模樣逗趣，該影片在抖音爆紅，周興哲看到後，臉紅害羞：「很感恩。」

(中時 )