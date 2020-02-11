金曲台語歌后秀蘭瑪雅推出台語新專輯《繡一蕊花》，新歌〈八字〉日前被歌迷發現，與前輩龍千玉新歌同名，她說：「龍姊以愛情為主，唱出坎坷情路那種糾結感；我唱的是以人生命運為主軸，面對不順遂期望求神走出低潮，渴望擁有幸福。」並直呼：「都很好聽，讓2首歌一起紅。」

今年適逢鼠年，秀蘭瑪雅表示自己犯太歲，被師父叮囑今年諸事小心，年節期間特地去點太歲燈，從住處新北市、台北市，甚至到台中，一共點5盞明燈來保平安，她自認是虔誠，不是迷信，「希望今年一切都能順順利利、平平安安，我還有點文昌燈，讓自己能多長智慧，更有思考能力去面對所有事情。」

此外，近來新冠肺炎肆虐，她春酒邀約已取消5場，粗估少賺70萬元，她現採用「盡量不出門」準則，在家備妥食物，過年回竹東老家帶了鹹水雞北上、點外送時也一次買好份量，可分餐吃。她日前到澎湖演出，全程配備口罩，僅在表演時脫下，「看到台下粉絲戴著口罩，還是來支持聽歌，實在太甘心了，大家出門一定要做好防護，多洗手、戴口罩保護自己。」

(中時 )