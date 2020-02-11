黃偉晉從男團SpeXial畢業單飛，回歸歌手身分再戰歌壇，近來推出新歌〈背光旅行〉，放下陽光溫暖一面，將自己的陰暗面寫成歌，把稱讚、掌聲等正向力量比擬成光，「曾看過有人太依賴這樣的光源與養分，而開始變得貪婪，價值觀扭曲，於是我開始隔絕這樣過譽的光，躲進沒有光的地方，讓自己保持在不沉迷的清醒狀態。」

談到最近一次的陰暗面，他表示在節目上玩《狼人殺》播出後，常有酸民會在下面留言罵人，他都會想說要不要跟酸民對罵，最後自己對話很久，就想說還是裝沒事回他們，或者乾脆不回。

他儘管在螢光幕前，極盡搞笑之能事，但在現實生活裡，外表雖大剌剌，但做什麼事都會想到最壞的結果，「背光的那一面陰暗面反而會比較衝，反倒推著我去做很多決定，有時候也有太偏激，我也會反思是否太過份了，會互相拉扯。」

他日前拍攝〈背光旅行〉MV，1人挑戰分飾2角，以向光和背光的人設飆對手戲，他笑說最大的挑戰是得演活真人及影子角色，拍片時對著空氣大飆演技。導演安排他在現場跳舞、打太極，他坦言不是舞棍，無法即興跳舞蹈動作，一遇到跳舞的場面，「只想趕快鑽個地洞鑽下去，真的太糗。」

(中時 )