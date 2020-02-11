來自新加坡的音樂創作人譚志華日前為拍攝MV來台，正巧遇到武漢肺炎疫情蔓延，「獲知疫情發生後，我立刻開始多注意個人衛生。除了多用肥皂洗手；也少去人多的地方；更準備好口罩放進行李箱。」因為新加坡目前的確診人數是全球的前3名，讓他坦言很怕無法入境台灣。

譚志華（右）曾協助徐若瑄（左）的老公李雲峰，一起完成兩人的婚禮定情（圖／翻攝自譚志華IG）

入行17年，創作過不少過李聖傑〈最近〉、梁靜茹〈會過去的〉、楊丞琳〈怕〉等經典K歌，譚志華更曾協助徐若瑄的老公李雲峰，一起完成兩人的婚禮定情歌曲，「因為他也很喜歡音樂，所以我們聊了很多也交換了電話。後來有一天，我接到李大哥的來電，說他的腦海裡有段旋律一直不斷重複，他很想記錄下來，他唱了幾遍給我聽後，我就提議兩人一起把這首歌完成。」

譚志華接著說：「李大哥原本把DEMO取名為〈愛我不難〉，後來有天他告訴我說，徐若瑄聽了歌曲很喜歡，我還回他是不是在跟我開玩笑，我也同時在想這位李大哥也太厲害了吧，才寫好第1首歌馬上就有歌手指名要買。」原來徐若瑄聽了這首歌曲後真的很喜歡，不僅重新為這首歌曲再填詞、還把歌名改成了〈不離不棄〉。

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(中時電子報)